Зловмисники переробляли стартову зброю на бойову та продавали її через інтернет.

У Кривому Розі викрили організаторів міжрегіонального угруповання, яке збувало зброю та боєприпаси.

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки.

Спецслужба встановила, що фігуранти також входили до одного з громадських об'єднань, яке курується з Росії.

За попередньою версією слідства, організатори групи - двоє місцевих жителів - займалися переробкою стартових пістолетів на бойові, які отримували оптом від своїх спільників з різних регіонів країни, у тому числі з Харкова. Для переробки і зберігання зброї учасники угрупування використовували власні помешкання і гараж, де була облаштована майстерня з "модернізації".

Готову продукцію зловмисники реалізовували у закритих інтернет-групах та на спеціалізованих сайтах.

За місцями проживання та в підсобних приміщеннях зловмисників правоохоронці провели обшуки. Вилучили 50 одиниць зброї, велику кількість бойових набоїв та запасних частин до зброї, гранати, глушники, спеціальне устаткування і чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

Фото: ssu.gov.ua

Також к організаторів групи виявлено документальні матеріали щодо їх участі у діяльності так званого "Собрания коренных народов земли русской «Вече Руси»", яке пропагує сепаратистські ідеї.

Фото: ssu.gov.ua

"За оперативною інформацією, іноземні куратори організації могли використати «втемну» представників осередку для проведення екстремістських акцій під час виборів до органів місцевого самоврядування", - зазначили в СБУ.

У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), фігурантам повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, у липні на Донеччині було викрито міжрегіональну банду, члени якої виготовляли зброю і продавали її через мілітаріаукціон.

Раніше на Львівщині затримали священника, який переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їх.