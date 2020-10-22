Брат Сергія Коби, який користувався авто, балотується в депутати від "Європейської Солідарності".

У ніч на 22 жовтня у Лозовій Харківської області невідомі спалили автомобіль секретаря міської ради Сергія Коби.

Фото: поліція Харківщини

Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

"Сьогодні вночі підпалили авто кандидата від "Європейської Солідарності"", - написала вона у фейсбуці.

За даними обласної поліції, про інцидент близько 03:40 22 жовтня повідомили рятувальники.

"Встановлено, що виникло займання автомобіля Suzuki Vitara, який належить 50-річному чоловіку. Останнім часом транспортним засобом користувався 41-річний брат власника. Відомо, що він є кандидатом у депутати Лозівської міської ради", - йдеться в повідомленні.

Фото: поліція Харківщини

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Лозовій в ніч на 9 жовтня невідомі спалили автомобіль дружини кандидата в мери від "Слуги народу" Олексія Криворучка.

Як повідомляли, 19 жовтня у Дрогобичі Львівської області невідомий підпалив авто кандидата на посаду голови Дрогобицької ОТГ.

18 жовтня на Львівщині в селищі Рудне зловмисники пошкодили автомобіль кандидата в депутати Львівської міської ради від НРУ Богдана Калічака та вчинили бійку, через що постраждав батько кандидата.