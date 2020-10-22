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Балуха виписали з лікарні

Колишній політв’язень 8 вересня був ушпиталений після побиття.

Колишнього політв’язня Володимира Балуха, якого сильно побили 8 вересня в Києві, виписали з лікарні швидкої допомоги.

Про це повідомила активістка Наталя Лютікова.

"Володимира виписали з лікарні швидкої допомоги, завершився страшний етап болю і невідомості. Новий день Володя розпочне з реабілітації і підготовки до відновлення. Найближчі місяці його чекає багато вправ, професійне лікування в одній з найкращих клінік країни і, я переконана, повне одужання", - написала вона у фейсбуці.

Фото: facebook.com/ljutikova

Нагадаємо, колишнього політв'язня знайшли побитим уранці 8 вересня у столичному Гідропарку. У нього були зламані рука та ключиця. Впродовж 12 днів його стан оцінювали як стабільно важкий.

18 вересня поліція затримала чоловіка, який здійснив напад. З’ясувалося, що він прийшов у гості до знайомого, який працює охоронцем у ресторані, де Балух святкував річницю звільнення з полону.

19 вересня 32-річного мешканця Київської області, якого підозрюють у жорстокому побитті Балуха, арештували на два місяці.

5 жовтня Балух опритомнів, але все ще залишався дуже слабким.

19 жовтня повідомляли, що стан Балуха покращився, він почав ходити.

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