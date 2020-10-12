Балуха переводять в нейрохірургію після більш ніж місячного перебування в реанімації

Колишнього політв’язня Володимира Балуха, якого сильно побили 8 вересня в Києві, переводять у нейрохірургію. Його стан значно поліпшився.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

"Дійсно хороші новини від лікарів В. Балуха: "Володю сьогодні нарешті, після більше ніж місячного перебування в реанімації, переводять в нейрохірургію. Він ще не розуміє повністю, що з ним сталося, де він знаходиться", - написала політик у фейсбуці.

Ірина Геращенко додала, що відвідувати Балуха поки що не можна, в тому числі через карантин і небезпеку COVID, "бо для нього це дуже небезпечно".

Раніше повідомляли, що 9 жовтня Балуха відключили від апарата ШВЛ. Він почав говорити, але нічого не пам’ятає.

Колишнього політв'язня знайшли побитим уранці 8 вересня у столичному Гідропарку. У нього були зламані рука та ключиця. Впродовж 12 днів його стан оцінювали як стабільно важкий.

18 вересня поліція затримала чоловіка, який здійснив напад. З’ясувалося, що він прийшов у гості до знайомого, який працює охоронцем у ресторані, де Балух святкував річницю звільнення з полону.

19 вересня 32-річного мешканця Київської області, якого підозрюють у жорстокому побитті Балуха, арештували на два місяці.

Раніше стало відомо, що "Європейська Солідарність" запропонувала Балуху балотуватися від політсили на місцевих виборах.