У місті Обухів Київської області сталася пожежа на території підприємства яке спеціалізується на утилізації хімічних речовин та медичних препаратів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що опіки отримали четверо працівників підприємства.

"22 жовтня о 13:45 до диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в м. Обухів на вул. Промислова. До місця виклику було направлено черговий караул 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів та рятувальників Кагарлицького, Білоцерківського, Васильківського та Києво-Святошинського районів",- йдеться у повідомленні.

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла безпосередньо в ангарі на площі 150 кв. м, прибудованого до металевого складського приміщення площа якого становить 600 кв. м.

Фото: ДСНС

Пожежі присвоїли другий ранг складності. На місце події було направлено дев'ять одиниць техніки та 42 чоловіка особового складу. Вогонь було локалізовано о 14:36, триває ліквідація пожежі.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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