Пашинян виступив за введення "російських миротворців" у Нагірний Карабах

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не проти введення російських військ на територію Нагірного Карабаху.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфаксу".

"Якщо вже говорити про компроміси, тут теж компромісною версією може стати присутність російських миротворців. У РФ хороші відносини і з Азербайджаном, і з Вірменією", - сказав прем'єр.

Пашинян уточнив, що в разі перенесення бойових дій на весь кордон Вірменії і Азербайджану, він звернеться за допомогою до ОДКБ і Росії. Він заявив, що зараз Вірменія "відчуває підтримку Росії" і висловив упевненість, що буде відчувати її і надалі.

"Ми вже поінформували наших колег по ОДКБ про поточну ситуацію. Росія заявила, що Москва буде вірна договірним зобов'язанням, які має перед Вірменією у сфері безпеки. Якщо ситуація так розвиватиметься, звичайно, Вірменія з цим питанням звернеться в ОДКБ або, може бути, прямо до Росії", - сказав вірменський прем'єр.

Нагадаємо, наприкінці вересня Пашинян дзвонив президенту РФ Володимиру Путіну для обговорення ситуації щодо Нагорного Карабаху.

27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

Азербайджан відкрив кримінальне провадження за фактом загибелі п'яти членів однієї родини внаслідок артилерійського обстрілу з боку збройних сил Вірменії під час загострення конфлікту в Нагірному Карабаху. При цьому Вірменія стверджує, що було вбито 200 азербайджанських військових.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Нагорный Карабах. Если сегодня война".