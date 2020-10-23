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Пашинян виступив за введення "російських миротворців" у Нагірний Карабах

Прем'єр Вірменії вважає це компромісом.

Пашинян виступив за введення "російських миротворців" у Нагірний Карабах
премьер-министр Армении Пашинян
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не проти введення російських військ на територію Нагірного Карабаху.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфаксу".

"Якщо вже говорити про компроміси, тут теж компромісною версією може стати присутність російських миротворців. У РФ хороші відносини і з Азербайджаном, і з Вірменією", - сказав прем'єр.

Пашинян уточнив, що в разі перенесення бойових дій на весь кордон Вірменії і Азербайджану, він звернеться за допомогою до ОДКБ і Росії. Він заявив, що зараз Вірменія "відчуває підтримку Росії" і висловив упевненість, що буде відчувати її і надалі.

"Ми вже поінформували наших колег по ОДКБ про поточну ситуацію. Росія заявила, що Москва буде вірна договірним зобов'язанням, які має перед Вірменією у сфері безпеки. Якщо ситуація так розвиватиметься, звичайно, Вірменія з цим питанням звернеться в ОДКБ або, може бути, прямо до Росії", - сказав вірменський прем'єр.

Нагадаємо, наприкінці вересня Пашинян дзвонив президенту РФ Володимиру Путіну для обговорення ситуації щодо Нагорного Карабаху.

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