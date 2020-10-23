Романа Примулу бачили у ресторані, який мав бути закритим, і без маски.

Міністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула порушив карантинні заходи, які були введені в країні за його ініціативою. Увечері 22 жовтня, журналісти видання Blesk сфотографували політика, який виходить із ресторану, який має бути закритим. До того ж на ньому немає медичної маски.

Про це пише "Радіо Прага".

14 жовтня для боротьби з епідемією COVID-19 робота всіх закладів громадського харчування в країні була зупинена. Їжу можна продавати тільки через вікно на винос і лише до 20:00.

Епідеміолог за фахом, Примула відомий як прихильник жорстких карантинних заходів. Перед введенням локдауна він нарікав, що жителі країни не переглянули свою поведінку і не обмежили контакти. У своєму телезверненні голова МОЗ закликав громадян "неухильно дотримуватися коронавірусних обмежень".

Видання Blesk повідомляє, що Примула зайшов в фешенебельний ресторан Rio's у празькому районі Вишеград близько 22:00, а вийшов з нього біля опівночі.

Разом з міністром у ресторані знаходилися і інші люди, в тому числі голова фракції ANO Ярослав Фалтинек і власник Rio's Раймонд Шпунда. За свідченням журналістів, масок на них також не було.

Фото: www.blesk.cz

Згідно з правилами, введеним МОЗ Чехії, жителі країни повинні знаходитися в масках не тільки в приміщеннях, але і на вулиці, якщо наближаються до інших пішоходам на відстань ближче двох метрів, і всередині автомобіля, якщо водій і пасажир не є членами однієї сім'ї.

Під час прес-конференції прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Роман Примула повинен подати у відставку.

"Якщо він цього не зробить, я зніму його з посади", - повідомив глава уряду.

Поведінку голови МОЗ також засудив міністр внутрішніх справ, голова кризового штабу Ян Гамачек.

"Правила поширюються на всіх без винятку. Пан міністр Примула і пан Фалтинек зобов'язані пояснити, чому вони перебували під час надзвичайного стану в ресторані, який повинен бути закритий. Пояснити буде складно, оскільки він безумовно є фахівцем і головним автором стратегії по боротьбі з ковідом, і, на мою думку, не може залишатися міністром охорони здоров'я", - наголосив голова МВС.

Нагадаємо, 21 жовтня уряд Чехії повернув жорсткі карантинні обмеження і обов'язковий масковий режим. 20 жовтня в країні зареєстрували 11 984 нові випадки COVID-19, з них понад 1500 - у Празі.

18 жовтня у cтолиці Чехії відкрили перший готель, який прийматиме тільки хворих на коронавірус. З 5 жовтня в країні діє надзвичайний стан.

У червні президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Хмельницького зайшов разом зі своєю делегацією в одне з місцевих кафе всупереч карантину. Присутній разом з ним головний санітарний лікар Віктор Ляшко пізніше стверджував, що вони прийшли з перевіркою напередодні пом'якшення карантинного режиму. Президент заявив, що його оштрафували.