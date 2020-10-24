Французьку студентку засудили умовно за те, що схвалила вбивство вчителя у facebook

Суд у Франції у п'ятницю, 23 жовтня, засудив 19-річну студентку до 4 місяців ув'язнення умовно за пост, у якому схвалювала вбивство вчителя під Парижем. Про це повідомляє DW.

Дівчина написала, що жертва нападу заслужила смерть. Пост пізніше видалила.

Її визнали винною у "виправдовуванні тероризму". Крім того, студентка повинна пройти піврічну практику, на якій буде "вивчати основні цінності Французької Республіки".

Дівчина на суді заявила, що кається, і пояснила, що розмістила пост в Facebook, "не подумавши".

Нагадаємо, 47-річний Самюель Паті працював учителем історії та географії в коледжі у передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін. На уроці, присвяченому свободі слова, він показував учням карикатури на пророка Мухаммеда, опубліковані в журналі Charlie Hebdo.

16 жовтня у вагоні метро на Паті з криками "Аллах акбар!" напав озброєний кухонним ножем молодик і відрізав йому голову. Нападника застрелила поліція. 18-річний чеченець Абдуллах А. був уродженцем Москви. За даними російського посольства в Парижі, він разом з родиною виїхав з Росії у 2008 році і отримав у Франції політичний притулок.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав напад на вчителя ісламістськими терактом.

Розслідування веде Національна антитерористична прокуратура Франції. Поліція провела рейди і обшуки вдома у десятків підозрюваних радикальних ісламістів. Порушено понад 80 розслідувань за фактом розпалювання ненависті в інтернеті після нападу.

Тисячі людей у різних містах взяли участь у демонстраціях в пам'ять про вбитого викладача. Французька влада прийняла рішення посмертно нагородити Паті орденом Почесного легіону.