У Польщі зафіксували найвищу добову смертність від початку епідемії

Загалом в країні через коронавірус померло понад 4 тисячі людей.

У Польщі впродовж 23 жовтня зафіксували рекордну кількість смертей - 179. Про це інформує польське Міністерство охорони здоров’я.

Зазначено, що 29 осіб померли безпосередньо від COVID-19, а 150 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

Другий день поспіль у Польщі реєструють понад 13,5 тисяч нових випадків.

У суботу повідомили, що ковід-19 виявили у президента Анджея Дуди.

З початку епідемії у Польщі коронавірусом заразилися майже 242 тисячі людей. Одужали 110 тисяч осіб. Померла 4351 людина. У лікарнях Польщі перебувають 11 496 осіб.

У зв’язку з погіршенням ситуації на Національному стадіоні у Варшаві зводять тимчасовий госпіталь для хворих з ковідом.

Із сьогоднішнього дня усю територію країни оголосили червоною зоною. Школярів перевели на дистанційне навчання, діти до 16 років можуть виходити з дому лише під наглядом батьків. Ресторани і паби не зможуть приймати клієнтів, але матимуть змогу організовувати кейтеринг. Не можна збиратися більше п’яти осіб. Обмеження діятимуть щонайменше два тижні.