У Мінську в день проведення опозиційного "Народного ультиматуму" на вхід і вихід закрили 12 станцій метро.

Мешканці повідомляють про збої в роботі мобільного інтернету, пише TUT.by.

Порушення в роботі розпочалися близько 12-ї години, зв'язок LTE майже не працює. Відповідно, спілкування через месенджери фактично унеможливлено.

"Сьогодні в Мінську в межах заходів, які проводяться уповноваженими державними органами щодо національної безпеки, було обмежено доступ до мережі Інтернет, що призвело до пониження якості роботи сервісів у абонентів", - повідомив мобільний оператор МТС.

Аналогічну інформацію надали представники інших мобільних операторів.

Свідки повідомляють про колони військової техніки в місті. Уже почалися затримання журналістів.

Фото: TUT.by

Нагадаємо, що сьогодні збігає термін, який білоруська опозиція дала Олександрові Лукашенку для мирної передачі влади. В іншому разі обіцяли організувати всенародний страйк.

Кілька днів тому в Білорусі скасували "мегамітинг" на підтримку Олександра Лукашенка. Серед причин називають складну епідеміологічну ситуацію та міркування безпеки.

"Радіо Свобода" зазначає, що є інформація про те, що люди з регіонів відмовляються їхати на провладну акцію, тож не вдається зібрати потрібну кількість мітингувальників.

Планувалося, що провладний мітинг почнеться 25 жовтня о 14 годині біля стели "Мінськ - місто-герой", а учасники мали пройти пішки до площі Незалежності, де перед ними виступив би Лукашенко.