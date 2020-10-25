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У Мінську закрили понад 10 станцій метро, інтернет працює зі збоями

Уже почалися затримання журналістів. 

У Мінську в день проведення опозиційного "Народного ультиматуму" на вхід і вихід закрили 12 станцій метро.

Мешканці повідомляють про збої в роботі мобільного інтернету, пише TUT.by

Порушення в роботі розпочалися близько 12-ї години, зв'язок LTE майже не працює. Відповідно, спілкування через месенджери фактично унеможливлено.

"Сьогодні в Мінську в межах заходів, які проводяться уповноваженими державними органами щодо національної безпеки, було обмежено доступ до мережі Інтернет, що призвело до пониження якості роботи сервісів у абонентів", - повідомив мобільний оператор МТС.

Аналогічну інформацію надали представники інших мобільних операторів.

Свідки повідомляють про колони військової техніки в місті. Уже почалися затримання журналістів.

Фото: TUT.by

Нагадаємо, що сьогодні збігає термін, який білоруська опозиція дала Олександрові Лукашенку для мирної передачі влади. В іншому разі обіцяли організувати всенародний страйк.

Кілька днів тому в Білорусі скасували "мегамітинг" на підтримку Олександра Лукашенка. Серед причин називають складну епідеміологічну ситуацію та міркування безпеки. 

"Радіо Свобода" зазначає, що є інформація про те, що люди з регіонів відмовляються їхати на провладну акцію, тож не вдається зібрати потрібну кількість мітингувальників. 

Планувалося, що провладний мітинг почнеться 25 жовтня о 14 годині біля стели "Мінськ - місто-герой", а учасники мали пройти пішки до площі Незалежності, де перед ними виступив би Лукашенко.

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