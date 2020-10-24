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У Керченській протоці на нафтовому танкері стався вибух

Чотири людини перебувають на борту, шістьох врятовано, ще трьох осіб шукають.

У Керченській протоці на нафтовому танкері стався вибух
Фото: twitter.com/rentvchannel

У Керченській протоці стався вибух на танкері "Генерал Азі Асланов", який йшов під російським прапором.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Нафтовий танкер "Генерал Азі Асланов" зазнав аварії, стався вибух другого танка. Екіпаж танкера складається з 13 осіб. Зокрема, чотири людини

перебувають на борту, шістьох врятовано, ведуться пошуки трьох осіб", - повідомляє пресслужбі МНС Росії.

На танкері, який прямував з Керчі у Ростов-на-Дону сталася пожежа. За попередньою інформацією, танкер порожній.

До місця лиха рятувальниками МНС направлені три рятувальних судна. Також на місці знаходиться судно "Братськ".

Інформоване джерело повідомило "Інтерфаксу", що вибух стався, за попередніми даними, через детонацію вибухонебезпечних парів.

За даними сервісу Vessel Finder, володіє танкером турецька компанія Palmali Shipping & Agency. Він був побудований в 2005 році, плаває під російським прапором.

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