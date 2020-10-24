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Трамп достроково проголосував на президентських виборах

Чинний президент США зізнався, що голосував за себе.

Трамп достроково проголосував на президентських виборах
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у суботу, 24 жовтня, достроково проголосував на президентських виборах в своєму рідному штаті Флорида.

Про це повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що Трамп, який торік переїхав з Нью-Йорка до Флориди, проголосував уранці в суботу у Вест-Палм-Біч, провівши ніч на курорті Мар-а-Лаго, який належить йому.

"Це було дуже безпечне голосування. Я можу вам сказати, що це набагато безпечніше, ніж коли ви відправляєте бюлетень поштою. Все було ідеально, дуже строго, за правилами ... Вони [співробітники виборчої комісії] виконали чудову роботу тут, чудові люди. Для мене велика честь проголосувати [тут]", - заявив президент, спілкуючись з журналістами після голосування.

"Для мене велика честь проголосувати. Я голосував за хлопця на ім'я Трамп", - сказав він перед тим, як поїхати в аеропорт.

Пізніше президент США має заплановані виступи на мітингах у трьох штатах: Північній Кароліні, Огайо та Вісконсині.

Нагадаємо, президентські вибори в США заплановані на вівторок, 3 листопада. За президентське крісло боротимуться діючий лідер країни Дональд Трамп і колишній віцепрезидент Джо Байден.

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