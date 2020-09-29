Керченська поромна переправа між Кримом і Росією припинила роботу

Керченська поромна переправа між Росією і окупованим нею Кримським півостровом зупинила роботу на невизначений термін. У понеділок, 28 вересня, паром виконав останній рейс.

Про це повідомила пресслужба оператора на Керченській поромній переправі АТ "АнРуссТранс", передає Крим.Реалії.

"Причина зупинки - відсутність попиту на перевезення. Головним напрямком діяльності Керченської переправи була перевезення залізничних вагонів з вантажами, пасажирів і автомобілів. Після відкриття Кримського мосту перевезення були переорієнтовані, і попит на морське сполучення різко впав", - сказано в повідомленні.

За словами "гендиректора" "АнРуссТранс" Василя Анненкова, компанія більше не має замовлень на залізничні перевезення - автопасажирський паром не виконав жодного рейсу в 2019-2020 році.

Через зупинку рейсів Керченської переправи буде також зупинена робота морського порту "Крим".

"Як оператор кримського порту, ми не зможемо продовжувати обслуговування інфраструктури та змушені скоротити всіх фахівців", - пояснив Анненков.

За його словами, порт і переправу обслуговувало близько 300 співробітників, більшість з яких втратить роботу після зупинки рейсів.

Загалом у Керченській протоці працювало три автопасажирські пороми "АнРуссТранс". Останній рейс з пасажирами на борту виконав паром "Крим" у жовтні 2018 року. Тоді судно переправило з Кавказу до Криму 10 пасажирів і три автомобілі при загальній місткості 685 пасажирів і 160 автомобілів.

Керченська поромна переправа існувала з 1954 року і належала до стратегічних об'єктів СРСР, але в кінці 1980-х років пороми зупинилися через високого технічного зносу. В кінці 2004 року в рамках угоди Росії і України про спільну експлуатацію Керченської переправи, оператором об'єкта стала Група компаній "АнРуссТранс". У 2018 році після введення в експлуатацію Кримського моста переправа залишалася єдиним альтернативним мосту транспортним сполученням в Керченській протоці.