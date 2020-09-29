​Американо-російська ділова рада розкритикувала дії Росії в СОТ

Американо-російська ділова рада (АРДР) вимагає від адміністрації Трампа розглянути широкий список політик і пропозицій російського уряду, які, на його думку, потенційно порушують правила Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це пише Politico.

Відзначається, що така заява міститься у щорічному огляді, який санкціонований Конгресом США, і в якому міститься аналіз того, наскільки добре Москва виконує зобов'язання, взяті на себе зі вступом до СОТ в 2012 році.

АРДР присвятила трохи більше однієї сторінки свого повідомлення похвалам кроків, зроблених Росією за останній рік, включаючи її ініціативу "Регулююча гільйотина", яка скасувала тисячі нормативних актів. Група також зазначила, що Всесвітній банк в даний час ставить Росію на 28-е місце за індексом легкості ведення бізнесу, що вище декількох країн-членів ЄС, включаючи Францію, Португалію та Нідерланди, а також Швейцарію і Японію.

Інша частина звіту, що включає десятки сторінок, містить довгий список політик та пропозицій щодо Росії, які АРДР називає "областями, що викликають занепокоєння". До них відносяться різні правила імпорту і експорту, субсидії, стандарти і технічні правила, інвестиційні заходи, пов'язані з торгівлею, проблеми національного режиму, примусове ліцензування.

У звіті наводиться скарга американських експортерів м'яса, які постраждали від дій Росії після того, як США наклали санкції на Москву за її дії в Україні. У заяві Федерації експорту м'яса США відзначається що з боку Росії було "постійне ігнорування своїх зобов'язань перед СОТ щодо імпорту червоного м'яса з США".

Американські виробники молочної продукції, фармацевтичні компанії, а також представники кіно- і музичної індустрії також подали скарги до Офісу торгового представника США. Так само вчинила і енергорозподільча компанія Urenco USA, яка займається виробництвом ядерного палива. Компанія скаржилася на недобросовісну конкуренцію з боку російських державних підприємств і бар'єри для доступу до ринків, що перешкоджають експорту американського урану на один з найбільших світових ринків ядерного палива.

У цьому ключі сенатори Джон Баррассо і Мартін Генріх представили законопроект, який розширить існуючі обмеження США на імпорт російського урану.

"Володимир Путін і держави-сателіти використовують уран в якості геополітичного зброї", - сказав Баррассо.

Нагадаємо, раніше в цьому році Україна виграла апеляцію у СОТ в справі проти Росії про заборону імпорту вагонів і залізничного обладнання.