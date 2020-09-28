​В Кабміні розповіли, що буде з цінами на електроенергію в 2020 році

У міністерстві підкреслили, що ціни на електроенергію в Україні зараз є найнижчими серед всіх країн Європи.

Міністерство енергетики України заявляє, що ціна на електроенергію для населення до кінця року залишиться незмінною.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства енергетики.

"В умовах складної соціально-економічної ситуації ціна електроенергії для населення до кінця поточного року залишиться незмінною", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ціна на електроенергію в рамках ПСО при споживанні до 100 кВт-год складе 90 грн/кВт-год, понад 100 кВт-год - 168 коп/кВт-год.

У міністерстві підкреслили, що ціни на електроенергію для населення не переглядалися з 2017 року і зараз є найнижчими серед всіх країн Європи, зокрема вона в 1,2-2 рази нижче, ніж в сусідніх з Україною країнах.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет України зобов’язав ТОВ “Євро-Реконструкція” зменшити тарифи та зробити відповідні перерахунки для 300 тисяч киян, яким компанія надає тепло і гарячу воду.