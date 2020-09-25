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ЄС готує розширення санкцій проти Росії через Україну - ЗМІ

Затвердження цього рішення на рівні послів країн-членів ЄС, так званому Комітеті постпредів, очікується в понеділок, 28 вересня. 

ЄС готує розширення санкцій проти Росії через Україну - ЗМІ
Фото: Вести Экономика

Євросоюз наступного тижня може розширити коло осіб, щодо яких застосовуються санкції за підрив територіальної цілісності і суверенітету України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в Європейській раді.

Як пояснили співрозмовники агенції, затвердження цього рішення на рівні послів країн-членів ЄС, так званому Комітеті постпредів, очікується в понеділок, 28 вересня. 

"Комітет постійних представників готовий дати зелене світло початку письмової процедури з тим, щоб схвалити рішення кількома днями пізніше", - повідомили в Європейській раді.

Зазначається, що вже існуючий санкційний список буде доповнено новими особами, які підривають або загрожують територіальній цілісності, незалежності та суверенітету України. 

Нагадаємо, в червні голови держав і урядів країн Євросоюзу домовилися про продовження секторальних санкцій, введених проти Росії в 2014 році за порушення територіальної цілісності України. Таке рішенн було ухвалене через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод 

22 вересня президент Росії Володимир Путін у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН під приводом боротьби з коронавірусом закликав світову спільноту "розчистити від обмежень і санкцій" світову економіку.

Наступного дня Міністерство фінансів США додало до санкційного списку вісім громадян Росії та сім компаній через зв'язки з керівником російської "фабрики тролів" Євгеном Пригожиним.

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