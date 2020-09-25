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Авіаперельоти Зеленського обійшлися держбюджету в 14 млн гривень

Переліт за маршрутом "Київ-Цюріх-Тель-Авів-Київ" в січні обійшовся у 2,5 млн гривень.

Авіаперельоти Зеленського обійшлися держбюджету в 14 млн гривень
Фото: president.gov.ua

Авіаперельоти делегацій за участю президента Володимира Зеленського з початку 2020 року обійшлися державному бюджету в 13,98 млн гривень.

Про це пише Економічна правда.

Як свідчать данні єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending.gov.ua, найбільші витрати - понад 2,5 млн грн - були пов'язані з перельотом за маршрутом "Київ-Цюріх-Тель-Авів-Київ" в січні.

Переліт Володимира Зеленського на Мюнхенську конференцію в лютому обійшовся платникам податків у 1,05 млн грн.

Вартість послуг з авіаперельоту до Риму на зустріч з Папою Римським склала 998 тис грн.

Послуги з авіаперевезення президента Володимира Зеленського надає Державне авіаційне підприємство "Україна", яке перебуває в управлінні Державного управління справами.

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