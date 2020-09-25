International Investor Awards 2020: ICU - лідер з управління активами та корпоративного управління в ЦСЄ

Фінансова група ICU визнана «Кращою компанією з управління активами в Центральній і Східній Європі» за результатами опитування профільного міжнародного видання Institutional Investor Magazine.

Також ICU стала переможцем серед компаній цього регіону в номінації «Висока якість корпоративного управління».

Як зазначає Макар Пасенюк, співзасновник ICU, з кожним роком розвиток економіки України притягує до себе все більшу увагу інвесторів.

«Ми раді бути причетними до цього результату. Фонди під нашим управлінням в Україні займають перше місце за обсягом активів і прибутковістю. А наш міжнародний CIS Opportunity Fund - один з найприбутковіших в Центральній і Східній Європі. За підсумками 2019 року він приніс вкладникам 31.56% річних в доларі», - коментує Макар Пасенюк.

Всього активи під управлінням ICU становлять понад $500 млн. З них, за даними Григорія Овчаренка, керуючого локальними активами групи, понад $70 млн - це кошти українських інвестиційних і пенсійних фондів.

«НПФи під нашим управлінням завжди виходять на топові позиції за прибутковістю. Зокрема НПФ «Династія» за час нашого управління протягом уже семи років зберігає абсолютне лідерство серед відкритих пенсійних фондів. А середньорічна дохідність нашого «Фонду Облігацій» в розмірі 30.1% - кращий показник в Україні серед облігаційних інвестфондів», - зазначає Григорій Овчаренко.

Не меншу увагу в ICU приділяють розвитку групи згідно з міжнародними стандартами корпоративного управління, що Institutional Investor також відзначив нагородою.

«Визнання колегами та конкурентами високого рівня і якості корпоративного управління нашої групи - це особливо приємно і цінно. Ухвалення якісних управлінських рішень і прозорість системи корпоративного управління є безперечним показником зрілості групи та дає нам очевидну фору в очах клієнтів, особливо в регіоні нашого фокусу, де рівень корпоративного управління ще не такий високий в цілому», - коментує Оляна Гордієнко, радник ICU з корпоративного управління.

Переможців премії International Investor Awards обирають читачі журналу - інституційні інвестори, представники сімейних офісів, глобальних банків і керуючі активами. Ознайомитися з повним переліком переможців премії у 2020 році можна на сайті видання за посиланням.

Нагадаємо, в цьому році бізнес-видання Global Banking & Finance Review, що покриває фінансові ринки 150 країн з різних регіонів, також визнало успіхи ICU в управлінні активами. Група отримала премію від видання в номінації «Краща компанія з управління активами в Україні». Крім того, ICU перемогла в інших номінаціях Global Banking & Finance Review: «Кращий брокер» і «Компанія з кращою корпоративною соціальною відповідальністю».

Також НПФ «Династія» під управлінням ICU був визнаний «Кращим відритим пенсійним фондом в Україні» згідно з ренкінгом від Innovation & Excellence Awards 2020.