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В ЄБРР оцінили падіння економіки України

Прогнози банку – оптимістичні.

В ЄБРР оцінили падіння економіки України
Фото: kapital.kz

Попередні підрахунки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) свідчать про падіння економіки України на 4,5% через пандемію COVID-19. За оцінками установи, таке зниження не є критичним.

Про це повідомила заступник директора ЄБРР в Україні Ірина Новікова, передає "Укрінформ".

Офіційну статистику та прогнози ЄБРР планує оприлюднити на початку жовтня, коли буде зібрання акціонерів.

"Поки що, за нашими підрахунками, падіння економіки в Україні становить близько 4,5%, до кінця року може зрости до 5,5%. Але наші прогнози – оптимістичні. Ми вважаємо, що наступного року економіка в державі буде відновлюватися, тому що для цього є всі фактори розвитку", - сказала Новікова.

Нагадаємо, у весняному прогнозі ЄБРР зазначалося, що економіка України  зменшиться на 4,5% за підсумками 2020 року.

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