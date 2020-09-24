Чернишов: на ліквідацію наслідків повені на заході використано 60 млн грн

Області направили запити на додаткове фінансування на більш ніж 2 млрд грн.

В західних областях України триває комплексна інспекція щодо стану ліквідації наслідків повені, від якої регіон постраждав у червні 2020 року.

З 21 вересня на території Івано-Франківської області працюють робочі групи, до складу яких увійшли представники Мінрегіону, Національної поліції, ДСНС, СБУ, Держаудитслужби, ДП «Укрдержекспертизи» та Державної служби якості освіти, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Робочі групи мають перевірити хід виконання завдань щодо ліквідації наслідків, використання коштів та визначити нагальні потреби.

«У програмі розвитку західних областей України вже не можна ігнорувати критичний стан багатьох гідротехнічних споруд. Наслідки повені цього року вже критичні, вони негативно впливають на соціально-економічний стан регіону в цілому. Руйнування берегоукріплень – це результат зупинки протипаводкового комплексу дій, відсутності відновлювальних робіт після паводків попередніх років, в тому числі, 2017 і 2019 років. На жаль, маємо таку сумну економічну спадщину. Потрібні системні рішення і цільове фінансування, щоб підтримувати у належному стані існуючі захисні споруди, щоб своєчасно реагувати на можливе виникнення надзвичайних ситуацій на річках», – зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Станом на вересень облдержадміністраціями використано близько 60 млн грн на здійснення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Також в міністерстві повідомили, що області направили запити на додаткове фінансування на більш ніж 2 млрд грн, які планується спрямувати на аварійно-відновлювальні роботи, в тому числі дорожньої інфраструктури. Кошти планується використати на відновлення будівель бюджетних установ та об’єктів соціальної сфери, доріг, мостів, берегоукріплюючих споруд та об’єктів водовідведення.

25 вересня з робочим візитом у Івано-Франківській області перебуватиме міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, щоб особисто ознайомитися зі станом проведення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, під час візиту до Івано-Франківської області 18 вересня президент Володимир Зеленський анонсував створення комісії, котра перевірятиме потреби областей, проведення ліквідації наслідків та цільове використання коштів.