Кабмін скасував 36 регуляторних актів, спростивши ведення бізнесу

В уряді заявили, що відтепер підприємці будуть витрачати менше часу та грошей на виконання неактуальних вимог державного регулювання.

Кабінет міністрів України на черговому засіданні скасував 36 нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, тим самим спростивши ведення бізнесу.

Про це повідомила пресслужба уряду.

"23 вересня 2020 року, на черговому засіданні Уряд скасував 36 нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у сферах державного цінового регулювання, енергетики та ліцензування видів господарської діяльності", - йдеться в повідомленні.

В уряді зазначили, що таке рішення дозволяє очистити правове поле від неактуальних та застарілих нормативно-правових актів, що сприятиме створенню сприятливих умов для ведення бізнесу та удосконалення регуляторного середовища. Які саме акти були скасовані - поки не повідомляється.

Таким чином, створять прозорі та зрозумілі вимоги до бізнесу та державних органів, що допоможе зменшити ризик порушення законодавства у відповідних сферах та уникнути зловживання. Крім того, підприємці будуть витрачати менше часу та грошей на виконання неактуальних вимог державного регулювання.

"Сьогодні ми стали на крок ближче до того, щоб забезпечувати комфортні умови для ведення бізнесу в Україні, що є незмінним пріоритетом Уряду та Мінекономіки. Прозорі правила та відсутність надлишкового регуляторного тиску - необхідна умова для розвитку підприємництва", - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Нагадаємо, у квітні Кабмін збільшив кредитний ліміт за програмою "5-7-9%" до 3 млн гривень.