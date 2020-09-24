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Рада може розглянути проект бюджету 20 жовтня - Железняк

Відповідно до закону Верховна Рада має розглянути законопроєкт про Держбюджет до 15 жовтня.

Рада може розглянути проект бюджету 20 жовтня - Железняк
Фото: 368.media

Верховна Рада планує 20 жовтня зібратися на позачергове засідання для ухвалення в першому читанні проєкту Державного бюджету на 2021 рік.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат (фракція “Голос”) Ярослав Железняк.

"З великою долею ймовірності Рада збереться 20 жовтня на позачергове засідання для прийняття Бюджету в першому читанні", - повідомив депутат.

Він зазначив, що відповідно до закону Верховна Рада має розглянути законопроєкт про Держбюджет до 15 жовтня. Але оскільки парламент по графіку в жовтні засідає тільки 1-9 числа, то депутатам доведеться збиратися спеціально для цього.

Нагадаємо, 18 вересня міністр фінансів Сергій Марченко презентував парламенту проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Він ґрунтується на макроекономічному прогнозі, згідно з яким передбачається зростання реального ВВП на 4,6% після падіння на 4,8%. Інфляція прогнозується на рівні 7,3%. Середньорічний курс - 29,1 гривні до долару США.

Доходи визначені на рівні 1 трлн 71 млрд грн, що на 92 млрд більше бюджету цього року. Видатки для надання кредитів - 1 трлн 350 млрд гривень. Дефіцит бюджету - 6% ВВП.

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