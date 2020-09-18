Уряд презентує бюджет-2021 перед парламентом

Міністр фінансів Сергій Марченко презентує парламенту проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Він пояснив, що бюджет базується на програмі Кабміну та стратегічних цілях, визначених президентом. Про це Марченко повідомив під час години запитань до уряду.

"Він ґрунтується на макроекономічному прогнозі, згідно з яким передбачається зростання реального ВВП на 4,6% після падіння на 4,8%. Інфляція прогнозується на рівні 7,3%. Середньорічний курс - 29,1 гривні до долару США", - повідомив Марченко.

В пріоритетних напрямках бюджету голова Мінфіну перерахував підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень, індексація пенсій та доплат пенсіонерам від 75 років, забезпечення громадян доступними медичними послугами, продовження освітньої реформи, розвиток культури та підтримка спорту високих досягнень, підвищення обороноздатності, продовження проєкту Велике будівництво та розвиток залізничного транспорту, формування фінансово спроможних регіонів.

За словами Марченка, коштів у бюджеті достатньо для фінансування усіх пріоритетних потреб держави.

"Цей документ можна назвати бюджетом можливостей для підтримки громадян", - зазначив він.

Доходи визначені на рівні 1 трлн 71 млрд грн, що на 92 млрд більше бюджету цього року. Видатки для надання кредитів - 1 трлн 350 млрд гривень. Дефіцит бюджету - 6% ВВП.

"За прогнозом МВФ, фіскальний дефіцит країн, що формується, складатиме 8,5% ВВП. А в світі загалом 8,2%. Показники України в цьому контексті виглядають досить помірними", - зазначив Марченко.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 14 вересня схвалив проєкт державного бюджету на наступний рік.

Серед ключових пріоритетів проєкту - підвищення мінімальної зарплати, якісна освіта, доступна медицина, протидія коронавірусу та вакцинація.

Того ж дня Дмитро Разумков повідомив, що Уряд презентує проєкт бюджету на наступний рік під час години запитань у парламенті.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що запланований у проєкті бюджету на 2021 рік обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,92% від ВВП.

Відповідний показник у бюджеті цього року становив 5,45% від ВВП.

У Бюджет передбачає 30%-е збільшення мінімальної зарплати – до 6000 гривень з 1 січня і 6500 гривень з 1 липня, що, за прогнозами уряду, розжене інфляцію до 7,3%. Це більше цільового рівня Нацбанку, але в цілому не суперечить основним засадам грошово-кредитної політики на 2021 рік, які допускають короткострокові відхилення інфляції від установленої цілі.

Бюджет розраховано, виходячи з середньорічного курсу 29.1 грн за 1 долар США. Докладніше про проєкт бюджету читайте в матеріалі "Бюджет-2021: планів багато, грошей мало" на LB.ua.