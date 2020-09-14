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До бюджету на 2021 рік закладено курс 29,1 грн за долар

Показник узгоджено з НБУ. 

До бюджету на 2021 рік закладено курс 29,1 грн за долар
Фото: akcenty.com.ua

Міністерство фінансів заклало в проєкт державного бюджету на 2021 рік курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.

Про це під час брифінгу повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Середньорічний курс долара, на якому розраховується бюджет, складає 29,1. З Національним банком ми ці показники узгоджували", - сказав Марченко.

Нагадаємо, що в цьогорічному бюджеті був закладений курс 27 гривень за один долар. У проєкті ж закладали 28,2 грн за долар.

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 14 вересня схвалив проєкт державного бюджету на наступний рік. Серед ключових пріоритетів проєкту - підвищення мінімальної зарплати, якісна освіта, доступна медицина, протидія коронавірусу та вакцинація.

Планується, що Рада розгляне проєкт бюджету на 2021 рік у п'ятницю.

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