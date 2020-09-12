Порошенко: "Цього року на зйомки нових фільмів у бюджеті України залишили лише 90 млн грн"

В Україні за період з 2014 по 2019 роки завдяки державній підтримці зняли 173 фільми.

Цього року на зйомки нових фільмів у бюджеті залишили лише 90 млн гривень, заявиви п'ятий президент, лідер "Європейської солідарності Петро Порошенко. Ця сума - рівень 2014-го, одного із найважчих років в історії України, йдеться у повідомленні пресслужби партії.

"І піар навколо 1 млрд грн підтримки креативних індустрій – це лише димова завіса. На зйомки обіцяних патріотичних серіалів залишено 100 млн грн, але чи зможуть їх зняти до кінця року – питання, на яке професіонали знають невеселу відповідь", - зазначив Порошенко.

"Євросолідарність" вимагає від влади забезпечити належну підтримку українського кіно.

"Наступного року ми зустрінемо 30-річчя Незалежності. Маємо зробити все, щоб у день свята кінотеатри і телеканали демонстрували нові якісні українські фільми, зняті напередодні... Талантів в українській кінематографії точно не бракує! Переконаний, що нас чекають нові шедеври, нові премії на фестивалях, а головне – нові й нові глядачі усіх поколінь", - підсумував Порошенко.

Докладніше про те, як за отримання державного фінансування боролися дебютні повно- та короткометражні фільми, читайте в матеріалі LB.ua "Ми ділили апельсин. Як кіношники змагаються за державні гроші у 2020 році".