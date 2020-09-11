Держконцерн "Ядерне паливо" готують до ліквідації, - Буславець

"Концерн не виконав своєї функції будівництва збірників ядерного палива".

Державний концерн "Ядерне паливо" буде ліквідовано у зв'язку з невиконанням його функцій.

Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає "Інтерфакс-Україна".

"Концерн не виконав своєї функції будівництва збірників ядерного палива. Прийнято рішення про недоцільність його подальшого функціонування", - сказала вона.

Буславець уточнила, що це питання розглядалося під час її перебування на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті і за підсумками аудиту компанії.

"І на сьогодні проводитиметься період його підготовки до ліквідації", - зазначила глава Міненерго.

Нагадаємо, держконцерн "Ядерне паливо" створено з метою організації на території України окремих елементів ядерно-паливного циклу, таких як виробництво комплектуючих ядерного палива для атомних електростанцій і збирання паливних касет.

Концерн об'єднує держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", "Смоли", "Український науково-дослідний та проєктно-розвідувальний інститут промислової технології".