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Суд відмовив у позові "Укренерго" до ДТЕК щодо стягнення 426 млн гривень

Позивні вимоги держпідприємтсво обґрунтовувало неналежним виконанням з боку "ДТЕК Західенерго" умов оплати надання послуг з передачі електричної енергії. 

Суд відмовив у позові "Укренерго" до ДТЕК щодо стягнення 426 млн гривень
Фото: Макс Требухов

Господарський суд Львова відмовив "Укренерго" в задоволенні позову до "ДТЕК Західенерго" щодо стягнення 425,8 млн гривень.

Рішення було ухвалено 17 серпня, пише Finbalance.

Позивні вимоги державне підприємтсво обґрунтовувало неналежним виконанням з боку "ДТЕК Західенерго" умов договору про надання послуг з передачі електричної енергії в частині оплати за надані послуги.

У "ДТЕК" відповідали, що оплатили вартість послуг з передачі електроенергії, але лише в частині вартості послуг, що були спожиті компанією для власних потреб. 

На думку компанії, "Укренерго" не мало права включати обсяги імпорту/експорту електричної енергії до обсягів послуги, оскільки їх включення не передбачено умовами укладеного договору".

Суд постановив, що позивні вимоги "Укренерго" є "необґрунтованими, не доведені належним чином і допустимими доказами".

Нагадаємо, що холдинг "ДТЕК" припинив сплачувати тарифи на передачу електроенергії при експорті, посилаючись на те, що експортери в країнах Євросоюзу не платять тариф на передачу, а Україна взяла на себе зобов'язання синхронізувати законодавство з законами ЄС.

Взимку цього року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом "ДТЕК Західенерго" та призупинив дію постанови НКРЕКП щодо обов'язків експортерів платити тариф за передачу електроенергії.

У липні Шостий апеляційний суд скасував призупинення дії постанови, але Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов "ДТЕК Західенерго" та взагалі скасував цю постанову. 

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