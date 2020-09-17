Призначений три тижні тому глава "Укрзалізниці" досі працює без контракту

"Члени моєї команди працюють скоріше на волонтерських засадах, так само, як і я".

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак повідомив, що вже три тижні працює без підписаного контракту.

Про це він сказав на онлайн-конференції Європейської бізнес-асоціації 17 вересня, передає Інтерфакс-Україна.

"Нині я поки що працюю один. Члени моєї команди працюють скоріше на волонтерських засадах, так само, як і я. У мене немає ще навіть трудового контракту... Три тижні я на волонтерських засадах", - заявив він.

Жмак зазначив, що з командою у нього теж є певні труднощі, оскільки призначення членів правління - дуже багатоступінчастий і складний процес.

Нагадаємо, 26 серпня Кабінет Міністрів затвердив кандидатуру Володимира Жмака, котрий обіймав посаду голови наглядової ради аеропорту "Бориспіль", головою правління АТ "Укрзалізниця". До цього дня в. о. голови правління "УЗ" був Іван Юрик. Він був призначений т.в.о. голови правління "УЗ" замість Желька Марчека, який не виправдав довіри.