У ВР подано законопроект №4098 про збалансованість ставок акцизного податку на паливо, що знизить ціни на бензин

У Верховній Раді зареєстровано законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збалансованості ставок акцизного податку на паливо", який дозволить істотно знизити ціни на бензин. Текст відповідного проекту закону №4098 ще не опублікований на сайті парламенту, повідомляє УНІАН.

Автор законопроекту народний депутат (фракція "Слуга народу") Олексій Мовчан розповів, що законопроект стосується вирівнювання акцизів для палива.

"Зараз акцизи прописані для бензинів на рівні 213 євро, для дизеля - 139 євро і для автомобільного газу - 52 євро. Це призводить до нерівності різного виду палива на одному ринку. Ми пропонуємо використовувати справедливий підхід до всіх автомобілістів там, де ставка для всіх видів палива однакова - на рівні 139 євро", - сказав він.

Нардеп спрогнозував, що ціни на дизельне паливо, яке купують споживачі, ніяк не зміняться від зміни акцизів. При цьому автогаз подорожчає на 3-3,4 гривні, а бензин подешевшає на 2,9-3,0 гривні.

"Тобто за сьогоднішніми цінами газ може коштувати 14 гривень, а бензин близько 18 гривень. Тоді споживач прийматиме рішення в сторону бензину, оскільки користуватися російським газом буде невигідно", - додав Мовчан.

За його словами, через скорочення споживання бензину на користь дешевого автомобільного газу з Росії, українські нафтопереробні заводи (НПЗ) можуть закритися.

"У нас в країні нормально працює один нафтопереробний завод (Кременчуцький - ред.), але якщо збережеться темп падіння споживання бензину, яке відбувається в країні з 2012 року, то в найближчі кілька років завод може закритися. Це означає, що ми будемо ще більше залежними від імпорту, ніде буде переробляти українську нафту, й скоротяться робочі місця", - пояснив депутат.

Мовчан констатує, що виробництво на вітчизняних НПЗ падає, оскільки дешевий російський автомобільний газ через низький акциз витісняє бензин. Але нарощування поставок енергетичних ресурсів з країни-агресора є небезпечним й суперечить державній політиці.

"Дешевий імпортний російський газ - це пряме фінансування країни-агресора. Порядку 45% заходить з РФ і ще близько третини заходить з Білорусі. Хоча є ймовірність, що це той самий російський газ. Наше завдання цим регулюванням підтримати українського нафтопереробника, який зможе розвиватися, більше платити до бюджету, модернізувати своє виробництво. Фіскальний ефект ми оцінюємо порядку плюс 5 мільярдів гривень доходів на рік", - сказав він.

Мовчан зазначив, що цю законодавчу ініціативу підтримують всі вітчизняні нафтопереробники, включаючи державні Шебелинський НПЗ "Укргазвидобування", оскільки законопроект їм теж надасть можливості для ефективної роботи та розвитку.