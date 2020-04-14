Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?

Министр экономики Игорь Петрашко на днях заверил общественность (а вместе с ней и руководство страны), что Украина не столкнется с дефицитом хлеба, а также нехваткой продовольствия . Петрашко также заявил, что министерство экономического развития внимательно мониторит ситуацию на рынке и не допустит скачка цен на продовольственные товары. Некоторые нынешние колебания министр объяснил традиционным предпасхальным ажиотажем и девальвацией национальной валюты.

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Игорь Петрашко – сам выходец из аграрного бизнеса, и еще в недавнем прошлом представитель одного из крупнейших агрохолдингов страны, а потому специфику работы АПК и всего продовольственного рынка знает явно не понаслышке. Тем ценнее может оказаться его опыт на посту министра экономики, торговли и сельского хозяйства, учитывая, что одним из главных последствий карантина и пандемии COVID-19 в Украине и мире вероятнее всего станет именно продовольственный кризис.

И как бы сегодня статистика не демонстрировала положительные и успокаивающие тенденции, самой правильной стратегией в нынешней ситуации было бы готовиться к негативному сценарию развития событий, а не исходить из благоприятного. Уж лучше пускай потом все предпринятые меры покажутся излишними, чем Украина из эпидемии перепрыгнет в продовольственный кризис, столкнется с нехваткой продовольствия, вдобавок еще и потеряв свои позиции на внешних рынках. Ведь даже если этого и не случится, то наш агросектор, а также «снабжающие» его отрасли, вполне могут стать одними из ключевых реабилитологов Украины в экономических реалиях 2020 года.

Сегодня слышно много громких голосов о протекционизме, защите малого и среднего бизнеса, а также ключевых сфер, которые дают тысячи рабочих мест, объемные налоги в центральный и местные бюджеты. Разговоры эти идут далеко не только в Украине. К изменениям правил игры в большой международной торговле и новым мерам по защите своих рынков сегодня готовятся и в ЕС, и в США, в той же России, Турции, Канаде. Несмотря на то, что в Украине пока что дальше разговоров «политика протекционизма» не зашла, практические шаги не за горами. Сегодня большинство стран мира, имеющие цель пройти острую фазу экономического кризиса с минимальными потерями (а лучше вообще без них), серьезно анализируют собственный потенциал и ресурсы, которые есть в наличии здесь и сейчас. Украина практически наверняка будет вынуждена сделать ровно то же самое.

Терять время и смотреть по сторонам нельзя – под руками не так-то много инструментов. Советник президента Украины по экономике Олег Устенко утверждает, что вторым приоритетом для власти, после борьбы с пандемией COVID-19, является защита продовольственной безопасности Украины и всех её составляющих – АПК, химпрома, сельхозмашиностроения, производства семян и других не менее важных отраслей.

Фото: пресс-служба президента

Иными словами – в Офисе президента и Кабинете министров сегодня пытаются не только найти ответ на вопрос как обеспечить ближайший урожай, но также и как качественно пройти осеннюю посевную кампанию, от успешности которой продовольственная безопасность Украины будет зависеть еще больше, чем от нынешних весенних полевых работ. Вероятно, что глобальный кризис будет растянут во времени, и «накрывать»Украину он будет не только на протяжении всего текущего года, но и в 2021 году. По мнению многих участников агрорынка, нынешняя посевная идет более-менее штатно, в первую очередь благодаря тому, что Кабмин вовремя отказался от идеи ввести жесткие ограничения на работу ключевых производств – в первую очередь на работу в полях и производство минудобрений на украинских заводах.

Новые технологии и доступные кредиты для АПК

Сегодня одна из главных проблем аграриев – климатические изменения. Отсутствие осадков является чуть ли не главной проблемой нынешней посевной. Это говорит о том, что в украинском сельском хозяйстве приходит время новых технологий, без внедрения которых наш АПК просто останется позади. Инновации и новые подходы всегда требуют инвестиций, и не малых, и нужно очень четко понимать, где их взять.

Государственные дотации могут быть хорошим вариантом, так как мультипликационный эффект от специальных госпрограмм может оказаться действительно большим, однако бюджет вряд ли в ближайший год сможет позволить себе полноценно помочь развивать новые технологии в АПК. Не менее важный вопрос – прозрачность, доступность и отсутствие коррупционной составляющей в таких программах. Как добиться этого в украинских реалиях – отдельный вопрос, который нельзя оставлять без ответа.

Фото: agro-business.com.ua

А вот государственные банки уже вполне могли бы включиться в процесс масштабного кредитования аграриев. Например, выдавать кредиты по минимальным процентным ставкам на приобретение тех же минеральных удобрений отечественного производства в период между посевными кампаниями, когда цена на них наиболее привлекательна. Или на ту же отечественную сельхозтехнику, чтобы параллельно с нормальной работой отечественного АПК работой загружались и наши машиностроители, давая работу и зарплату тысячам людей.

Если аграрий будет понимать, что он имеет возможность привлекать дешевые кредитные ресурсы на покупку удобрений, семян, средства защиты растений и другие нужды в ходе каждой посевной, а свой урожай сможет продавать не только в Украине, но и спокойно реализовывать его на внешних рынках за валюту – внедрять инновации в производстве будет проще. Вернемся и к вопросу отечественных машиностроителей – что могут предложить наши производства с учетом климатических вызовов, с которыми сталкиваются сегодня фермеры на территории всей страны? Если есть что предложить – такие предприятия должны получить все необходимые инструменты для развития, в том числе и господдержку.

Ставка на свой химпром

Аналогичная ситуация и с производством минудобрений. В Украине работает около семи крупных химических предприятий, и еще несколько десятков помельче. Украинский химпром способен полностью удовлетворить все потребности аграриев в удобрениях. Нехватка, которую необходимо правильно компенсировать импортом, касается только так называемых комплексных удобрений.

Фото: delo.ua

Что значит правильно компенсировать? Ситуация последних лет с импортом удобрений попросту убивает наших национальных производителей. Особенно это касается заводов по производству комплексных удобрений, доля которых на украинском рынке сегодня минимальна. В Украине есть всего два предприятия по производству комплексных удобрений – «Сумыхимпром» и ДЗМУ из Каменского, и они могут давать рынку около 60% всей потребности, по факту же из-за дружественно распахнутого для импортной продукции украинского рынка, дают только около 10-12%. Это сказывается и на рабочих местах, налогах, а также на деньгах, которые уходят из Украины за импорт. Поэтому с импортом удобрений нужно грамотно работать. Речь не идет о бездумном перекрытии, а именно о разумной работе. Для примера достаточно посмотреть как работают с импортом страны, грамотно подчищающие свои рынки в интересах собственной экономики и производителей, а не экономики и производителей других стран. И если импортозамещение в условиях кризиса станет одним из главных девизов правительства – это произойдет и у нас.

Объем украинского рынка минеральных удобрений – это более 1 миллиарда долларов в год. В нынешней ситуации вопрос стоит ребром – позволим большей части этих денег уходить из страны, или обеспечим, чтобы эти деньги остались работать внутри украинской экономики? Понятно, что изрядная доля импорта на украинском рынке всегда будет присутствовать. Но в этой доле также важна четкая государственная политика относительно российских производителей и российских корпораций. Пока не закончена агрессия РФ против Украины – российская продукция не может присутствовать на украинском рынке. Это должен быть принципиальный момент. И если Украина абсолютно логично пошла по пути эмбарго на российские удобрения, то не стоит ли этот подход распространить на весь российский бизнес по производству удобрений, даже если он имеет юридическую прописку за пределами РФ? А как быть со схемами банального реэкспорта, когда российские производители поставляют свою продукцию в Украине через третьи страны?

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Доступность украинских удобрений для отечественного агрария – также важный вопрос, который сторонники импорта часто поднимают на флаг. Во-первых, даже порядком урезанный импорт способен выполнять функцию баланса на рынке. Во-вторых, сегодня цены на украинские удобрения находятся на самой низкой отметке за последние годы, что также способствует более комфортному прохождению нынешней посевной.

Очевидно, что формула цены на отечественные удобрения может содержать ряд скрытых возможностей – от тарифов на электроэнергию для химпредприятий до стоимости всех видов перевозок, включая железнодорожные. И раз продовольственная безопасность страны сегодня является одним из приоритетов, а химпром – её важная составляющая, возможно Кабинету министров Украины стоит выработать новые подходы к условиям работы украинских химиков, чтобы в итоге цена на отечественные удобрения для украинского агрария стала еще более привлекательной.

Опять же, национальный химпром сегодня находится в зоне особого внимания правительств большинства стран мира, в то время как в Украине химическая промышленность традиционно находится где-то на периферии внимания властей. Возможно, в последние годы это происходило в силу политических причин, потому что в этой отрасли сосредоточены интересы, прежде всего, Дмитрия Фирташа, Игоря Коломойского, и ряда игроков помельче. Но, с другой стороны, это отрасль с десятками тысяч работников, серьезной наукой, огромными налоговыми отчислениями и экспортным потенциалом.

О тактике и стратегии думаем одновременно

Уже ясно, что нынешняя ситуация в Украине и в мире ставит перед нашим АПК и смежными отраслями ряд конкретных вопросов, на которые ни химики, ни аграрии, без координации усилий с правительством вряд ли ответят.

Вопросы тактические – как подходить к теме экспорта продовольствия и сырьевой сельхозпродукции, чтобы во второй половине года не опустели закрома Родины? Как в ситуации общемирового тренда на протекционизм регулировать импорт минеральных удобрений, чтобы стимулировать производства внутри страны? Как не дать российским компаниям во время войны паразитировать на украинском рынке, причем – не только с удобрениями, но и с огромным перечнем другой продукции? Как разработать и внедрить специальные кредитные программы от государственных банков, чтобы аграрии в рамках подготовки к следующей посевной могли обеспечить себя всем необходимым на нижнем пороге цен на те же средства защиты растений, минудобрения, технику и другие позиции?

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Стратегические – как реагировать на климатические вызовы? Как внедрять новые технологии в АПК в период кризиса? Как скоординировать работу всего большого кластера продовольственной безопасности, который не ограничивается одними только вопросами ближайшей посевной или будущего урожая? Как вписать процесс по созданию нового рынка земли в эти процессы таким образом, чтобы через десять лет даже самый заядлый скептик и критик земельного закона признал, что ошибался?

Хорошо было бы в самое ближайшее время дать ответы на хотя бы некоторые из этих вопросов. А лучше – на каждый из них. От найденных ответов и решений правительства зависит и продовольственная безопасность страны, и ее скорейший выход из текущего экономического положения, а также – формирование нового конкурентного преимущества Украины на европейских и мировом рынках.