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Министр экономики заверил, что дефицита хлеба и скачка цен в Украине не будет

Министерство ведет ежедневный мониторинг цен на продукты.

Министр экономики заверил, что дефицита хлеба и скачка цен в Украине не будет
Фото: Макс Требухов

Министр экономики Игорь Петрашко уверяет, что дефицита хлеба в Украине не будет, продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, ценовая ситуация стабильная и контролируемая. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Две недели назад Минэкономики подписало меморандум с основными участниками зернового рынка относительно предельных объемов экспорта пшеницы. По состоянию на самую низкую точку, то есть до того, как начнет поступать зерно нового урожая, у нас будет 3 млн тонн пшеницы - в 2 раза больше, чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет", - сказал Петрашко.

По его словам, министерство ведет ежедневный мониторинг цен на продукты, и в последние 10 дней они не росли. 

Среди причин, по которым они росли до этого, Петрашко называет традиционное подорожание отдельных видов продуктов перед Пасхой, девальвацию валюты и спекуляцию.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заверил, что в Украине не будет недостатка продуктов во время карантина.

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