Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
МиГ-29 получил повреждения при аварийной посадке на аэродроме в Мелитополе (обновлено)
МиГ-29 получил повреждения при аварийной посадке на аэродроме в Мелитополе (обновлено)
Итальянская мафия начала раздавать еду малообеспеченным
Итальянская мафия начала раздавать еду малообеспеченным
Во Львове зафиксировали вторую смерть от коронавируса в одной семье
Во Львове зафиксировали вторую смерть от коронавируса в одной семье
Украинского бизнесмена, отправлявшегося на виллу в Канны, не выпустили из чартерного самолета
Украинского бизнесмена, отправлявшегося на виллу в Канны, не выпустили из чартерного самолета
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТП
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТП
Израиль анонсировал создание вакцины от коронавируса "через 90 дней"
Израиль анонсировал создание вакцины от коронавируса "через 90 дней"
Экс-нардеп Артеменко стал Энди Кучмой и занялся лоббизмом в США
Экс-нардеп Артеменко стал Энди Кучмой и занялся лоббизмом в США
Пандемия в год выборов. Почему Лукашенко не вводит в Беларуси карантин
Пандемия в год выборов. Почему Лукашенко не вводит в Беларуси карантин
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Мужчина на Range Rover устроил стрельбу на Броварском проспекте в Киеве

Его задержали на мосту Патона.

Мужчина на Range Rover устроил стрельбу на Броварском проспекте в Киеве
Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве патрульные задержали мужчину, который устроил стрельбу на Броварском проспекте. Об этом сообщает патрульная полиция столицы на своем телеграмм-канале.

Инцидент произошел в субботу около 21:00.

"Заявитель сообщил, что водитель автомобиля Range Rover выстрелил в его сторону и повредил автомобиль", - говорится в сообщении.

Стрелок попал в окно передней двери автомобиля.

Range Rover, из которого стреляли, остановили на мосту Патона. В салоне авто обнаружили оружие, оптический прицел и нож. Водителя задержали.

Фото: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева

Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельств происшествия, решается вопрос о правовой квалификации действий мужчины.

Напомним, 6 апреля в Николаеве совершили покушение на бизнесмена Михаила Титова "Мультика". Его с огнестрельным ранением в голову госпитализировали. Сейчас он в реанимации. Следствие рассматривает пять версий нападения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также