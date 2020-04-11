На военном аэродроме в Мелитополе вечером 10 апреля совершил аварийную посадку истребитель МиГ-29.

Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, истребитель выполнял учебный полет. Предварительно, летчик повреждений не получил. Причины инцидента выясняются специально назначенной комиссией.

По информации Украинского милитарного портала, самолет повредил крыло. На фото видно, что истребитель находится корпусом на взлетной полосе.

Фото: https://mil.in.ua

Фото: https://mil.in.ua

"МиГ-29 с бортовым номером 47 входит в состав 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, базирующейся в городе Луцк", - говорится в сообщении.

Издание пишет, что самолет был построен в марте 1990 года, с марта 1992 находится в составе Воздушных Сил ВСУ. Ранее имел номер 36 желтый и до 2001 года был в составе 168 летно-испытательного комплекса в Кировском в Крыму. После расформирования находился на хранении.

В 2014 году был вывезен из оккупированного полуострова и в 2016 прошел ремонт на Львовском авиационном заводе, где получил новый бортовой номер 47 синий и передан в 204-ю БрТА.

Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины. Многофункциональность позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов по наземным целям.