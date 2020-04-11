Порошенко предложил ввести выплаты малообеспеченным на продукты

Сумма, необходимая для этой программы, - около 2 млрд гривен.

Депутат Верховной Рады Петр Порошенко предложил ввести еженедельные выплаты на покупку продуктов для малообеспеченных граждан в период эпидемии.

Об этом сообщила пресс-служба его партии "Европейская солидарность".

Такие выплаты должны будут продолжаться как минимум четыре месяца и коснутся больше чем 300 тысяч семей, среднемесячный совокупный доход которых ниже прожиточного минимума для семьи. Общая сумма для финансирования такой программы, по подсчетам команды Порошенко, - немного больше 2 млрд гривен. То есть еженедельная выплата составит около 400 гривен.

Для поддержки малого, среднего и крупного бизнеса, который теряет доходы от введения карантинных мер, Порошенко предлагает правительству ввести механизм компенсации процентов по кредитам, срок уплаты которых приходился на период, заканчивающийся последним числом месяца, в котором завершается действие карантина.

Также на рассмотрение бюджетного комитета Верховной Рады уже внесены предложения Порошенко о страховании медицинских работников от COVID-19.

Деньги предлагается заложить в бюджетную программу "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" или резервный фонд. Страховые выплаты в случае принятия соответствующего закон, составят:

в случае инфицирования - 100-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (210 200 гривен);

в случае смерти - 750-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (1 576 500 гривен).

Деньги должны будут выплатить всем медработникам, которые заразились коронавируса до вступления в силу этих норм закона.

Напомним, что 13 апреля Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для рассмотрения ряда срочных законов, среди которых - внесение поправок в государственный бюджет. Они предусматривают сокращение расходов почти по всем бюджетным статьям и создание специального фонда по борьбе с коронавирусом.