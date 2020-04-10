Оккупанты за день 10 раз открывали огонь в зоне ООС

Украинские защитники на все обстрелы реагировали прицельным ответным огнем.

За 10 апреля вооруженные формирования России 10 раз нарушали режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе, в том числе с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На все вражеские обстрелы Объединенные силы реагировали прицельным огнем в ответ", - уточнили в Минобороны.

Четыре раза обстреливали позиции возле Опытного, Красногоровки и Авдеевки из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

По опорным пунктам возле Новозвановки противник выпустил 13 мин 120 мм, Новоалександровку дважды обстреляли из минометов калибра 82 мм, используя 15 мин.

Кроме того, оккупанты выпустили по окраинам Орехового 8 мин 120-го калибра и 10 мин 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов разных систем. Кроме этого, из минометов калибра 82-мм оккупанты обстреляли позиции рядом с Новотошковским, выпустив 8 мин.

Рядом с Крымским враг полчаса обстреливал позиции защитников из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов был ранен один военный из состава Объединенных сил.

"На действия российских наемников украинские военные ответили прицельным огнем по опорным пунктам противника", - добавили в Минобороны.

Напомним, 10 апреля в Донецкой области в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение.