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Жительница Харьковской области зацепила тяпкой взрывное устройство на своем огороде

Открыто дело о покушении на убийство.

В Харьковской области госпитализировали 71-летнюю пенсионерку из села Новоселовка Зачепиловского района. По данным полиции, она получила многочисленные травмы, зацепив тяпкой взрывное устройство на своем огороде.

Взрыв произошел 10 апреля около 9:30 утра.

Фото: hk.npu.gov.ua

"Правоохранители установили, что на придомовой территории жительница села во время проведения обработки огорода тяпкой задела неизвестный предмет, после чего произошел взрыв. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование", - рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК - покушение на убийство.

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