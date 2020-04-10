В Киеве на выходных увеличат количество патрулей на улицах

В Киеве на выходных увеличат количество правоохранителей, которые будут патрулировать в парках и скверах и штрафовать граждан, не соблюдающих карантин.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

"Для контроля за соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому еще раз обращаюсь: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могут оштрафовать", - сказал Кличко.

Также он отметил, что для предотвращения распространения коронавируса на предприятиях и в учреждениях, где будут зафиксированы вспышки заболевания, намерены вводить принудительный карантин.

"Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания. На предприятиях, в учреждениях. Нам нужно уберечь людей и обезопасить от угрозы подцепить эту заразу! И мы сейчас делаем все для этого", - сказал Кличко.

Напомним, что с начала апреля в Украине необходимо обязательно носить маску в общественных местах. В Киеве под общественным местом подразумевается вся территория за пределами жилья.

За нарушение правил карантина предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 17 тысяч гривен.