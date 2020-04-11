Фонд Порошенко и Roshen передали в больницы разных регионов Украины 20 тысяч защитных костюмов для медицинских работников.

Об этом сообщила пресс-служба партии Порошенко "Европейская солидарность".

"Врачи должны быть обеспечены необходимыми средствами защиты. Компания Roshen заключила дополнительное соглашение, была осуществлена на этой неделе проплата, и общее количество защитных костюмов, которыми будут обеспечены украинские врачи, превышает 130 тысяч штук. Это даст возможность на первый период иметь надежную защиту, бахилы, маски, защитные костюмы, которые позволят защитить здоровье врачей", - заявил Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

Больше всего защитных костюмов передали в больницы Киева - 8150, еще 2300 - медучреждениям Киевской области.

Кроме того, в Черновицкую область направлены 3000 костюмов, в Винницкую - 2200, на Черниговщину - 1650 штук, в Полтавскую область - 400, в Тернопольскую и Ивано-Франковскую области - 700 костюмов, в больнице Львовщины и Одесской области - 400 костюмов. В Ровенскую и Черкасскую - 300 комплектов, на Волынь, в Запорожье, Днепр, Сумы, Кропивницкий, Харьков, Хмельницкий и на Закарпатье передали 700 костюмов.

В партии добавляют, что следующие партии защитных костюмов будут доставлены в Украину в течение апреля. Также за счет фонда продолжают восстанавливать аппараты искусственной вентиляции легких в различных медицинских учреждениях.