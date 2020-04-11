В США от коронавируса скончался гражданин Украины

Он умер 7 апреля в больнице Нью-Йорка.

В США от коронавирусной инфекции умер гражданин Украины. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

"10 апреля Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке получило информацию о факте смерти гражданина Украины, который умер 7 апреля в больнице Нью-Йорка Wyckoff Heights Medical вследствие заболевания COVID-19", - сообщил Погорельцев.

Он добавил, что родственники умершего уведомлены о факте смерти. Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Нью-Йорке. Детали о личности умершего не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в США 6 апреля скончался старейший епископ УГКЦ 95-летний Стефан Сулик, у него подозревали коронавирус.

По данным МИД, за рубежом от COVID-19 умерли шесть украинцев, из них четверо - в Италии, один - во Франции.

Напомним, 11 апреля суточный показатель смертности от коронавируса в США впервые превысил 2000. Это самое большое количество смертельных случаев в течение одних суток в мире.

К настоящему моменту в Соединенных Штатах умерли 18 777 человек, из них почти 6 тыс. - в городе Нью-Йорке, эпицентре вспышки коронавируса в стране.

США находится на первом месте по количеству больных. Число инфицированных 11 апреля превысило полмиллиона, почти 30 тыс. людей полностью выздоровели.