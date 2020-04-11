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Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра

Понтифика сопровождали пять заключенных из Падуи и пять врачей с медсестрами из Ватикана.

Фото: EPA/UPG

Папа Римский Франциск совершил Крестный ход по почти пустой площади Святого Петра в Страстную пятницу, которую католическая и протестантская церковь в этом году отмечали 10 апреля. Об этом пишет Deutsche Welle.

Обычно эта процессия, в которой ежегодно принимают участие тысячи паломников со всего мира, происходит у стен Колизея в Риме. Однако в этом году понтифика сопровождали только пять заключенных из тюрьмы из итальянского города Падуя, который сильно пострадал от эпидемии коронавируса, а также пять врачей и медсестер из Ватикана.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Участники процессии прошли от обелиска в центре площади до ступенек собора. Во время шествия были зачитаны медитативные размышления на тему страданий Христа. 

В этом году они были написаны заключенными в тюрьмах и семьей женщины, которая стала жертвой домашнего насилия, сообщили в Ватикане.

Фото: EPA/UPG

После шествия Франциск не произнес речь или молитву, как обычно, а всего несколько минут молча помолился. Так он почтил память жертв пандемии коронавируса.

Фото: EPA/UPG

Напомним, из-за коронавируса понтифику пришлось нарушить вековую традицию. 8 марта Папа Римский впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции

Как сообщалось, Пасхальные богослужения в Ватикане пройдут без присутствия верующих.

Италия занимает первое место по количеству смертей от коронавируса. По состоянию на 11 апреля в стране умерли почти 19 тыс. человек.

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