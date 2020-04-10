Выиграет ли Байден у Трампа после ухода Берни Сандерса?
Выиграет ли Байден у Трампа после ухода Берни Сандерса?
Вера, Надежда, Любовь. Но Любовь из них больше
Вера, Надежда, Любовь. Но Любовь из них больше
Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек
В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
ГлавнаяМир

Китай исключил собак из категории животных, чье мясо можно есть

Они больше не будут считаться домашним скотом.

Китай исключил собак из категории животных, чье мясо можно есть
Фото: EPA/UPG

Министерство сельского хозяйства Китая исключило собак из списка животных, которых можно разводить для употребления в пищу и в других коммерческих целях, пишет Reuters.

"По мере прогресса человеческой цивилизации, роста общественного интереса и любви к защите животных, собаки стали компаньонам и домашними питомцами, поэтому в Китае они не будут больше считаться домашним скотом", – говорится в документе.

В перечень животных, разрешенных для разведения, который опубликовали 8 апреля, вошли 18 традиционных видов скота, включая крупный рогатый скот, свиней, птицу и верблюдов.

В списке оказались и 13 видов диких животных, разведение которых будет освобождено от ограничений при коммерческом использовании. Среди них оказались северные олени, альпаки, фазаны, страусы и лисы. Документ вынесен на обсуждение общественности.

Первым городом, в котором запретили есть собак, стал Шэньчжэнь. Там запрет на употребление в пищу мяса собак и кошек вступит с 1 мая. Считается, что в провинции Гуандун, где расположен этот город, потребление собачьего и кошачьего мяса наиболее распространено.

По данным Humane Society International, в Китае каждый год около 10 миллионов собак в год убивают для потребления в пищу, в городе Юйлинь проводится ежегодный фестиваль собачьего мяса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: Настоящее время
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также