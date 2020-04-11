В Испании за сутки зафиксировали наименьшее количество смертей от коронавируса за последние 20 дней

Страна находится на третьем месте после США и Италии по количеству летальных исходов.

В Испании за сутки зафиксировано 510 смертей пациентов, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщает El Pais.

Это наименьший показатель с 23 марта 2020 года, когда за сутки умерли 462 человека.

Испания находится на третьем месте после США и Италии по количеству летальных исходов от COVID-19.

По состоянию на 11 апреля в стране выявлено более 160 тыс. подтвержденных случаев заражения COVID-19. 16 353 заболевших скончались, а почти 60 тыс. уже завершили курс лечения.

Как и в других странах, врачи отмечают, что реальное число заболевших наверняка намного выше, так как далеко не все переболевшие вирусом люди обращались за медицинской помощью.

В начале апреля сообщалось, что в Италии впервые снизилось количество пациентов с коронавирусом в интенсивной терапии.