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"Мрия" отправилась в первый рейс после полуторалетнего перерыва

Транспортник задействуют в перевозках медсредств из Китая в Европу.

Самолет Ан-225 "Мрия" в субботу отправился в первый рейс после полуторалетнего перерыва, связанного с техническим обслуживанием и модернизацией.

Пресс-служба госпредприятия "Антонов" сообщила, что "Мрия" присоединяется к перевозке медицинских средств для борьбы с коронавирусом из Китая в Европу.

Фото: Мустафа Найем / mustafanayyem

Фото: Мустафа Найем / mustafanayyem

Фото: Мустафа Найем / mustafanayyem

"Мрия" станет шестым самолетом "Авиалиний Антонова", которые задействованы в перевозке грузов для борьбы с COVID-19. Часть этих рейсов пять самолетов Ан-124-100 "Руслан" выполняют по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС.

Напомним, что Ан-225 был создан для транспортировки с заводов-изготовителей и запасных аэродромов орбитального космического корабля "Буран", а также ракетных блоков "Энергия" на космодром "Байконур" в Казахстан. Кроме того, самолет планировался для использования в качестве воздушной стартовой платформы для космических запусков. Программа по строительству самолета была свернута в связи с распадом СССР.

Транспортник занесен в книгу рекордов Гиннесса как самолет, поднявшийся в воздух с максимальным весом и на котором установлено наибольшее число авиарекордов. Он имеет уникальные характеристики по своей взлетной массе (600 тонн), массе перевозимого груза (до 250 тонн), габаритным размерам, дальности полета (более 14 тыс. км).

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