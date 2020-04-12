В понедельник в Украине потеплеет до +22 градусов

В Киеве прогнозируют до +20.

13 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с., порывы 15-20 м/с., температура воздуха ночью 0…-3 градусов, днем +18…+20 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с., порывы 15-20 м/с. , температура воздуха ночью 1…+7 градусов, на поверхности грунта заморозки 0...-5, днем +16…+22 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью заморозки на поверхности грунта 0…-5 градусов, днем +6…+11 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градуса, днем +18…+20 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градуса, днем +17…+19 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +4…+6 градуса, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с., порывы 15-20 м/с., Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +15…+21 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с., порывы 15-20 м/с., Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +15…+22 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +12…+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с., порывы 15-20 м/с. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градуса, днем +14…+19 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +16…+18 градусов.