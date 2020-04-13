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НБУ выступил против финансирования дефицита бюджета за счет эмиссии

Печатный станок может выпустить из бутылки "джинна инфляции и девальвации".

НБУ выступил против финансирования дефицита бюджета за счет эмиссии
Фото: Макс Требухов

Национальный банк выступил против финансирования дефицита бюджета за счет эмиссии гривны.

Об этом говорится в комментарии заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.

"Украина уже имела в прошлом достаточно негативные эпизоды в 90-х, в 2008 и в 2014, когда безудержное финансирование дефицита государственного бюджета монетарными средствами, то есть эмиссией, приводило ко всем этим проблемам. Не хотелось бы опять выпускать из бутылки джинна инфляции и девальвации, когда растут расходы бюджета, которые снова финансируют дефицит монетарными средствами. Это путь в никуда, это бумерангом возвращается в экономику, и в первую очередь страдают люди", - сказал он.

Он добавил, что роль центробанка - поддержка ликвидности банковской системы, которая, в свою очередь, может использовать деньги на кредитование, покупку государственных ценных бумаг, финансирование бюджета.

Сологуб подчеркнул, что предложенный Кабмином рост дефицита госбюджета с 2% до 8% некритичен и может быть легко покрыт за счет заимствований.

"У нас есть доступ к иностранному финансированию, мы находимся на финальном этапе переговоров с Международным валютным фондом, другими донорами. Это обеспечит приток валюты в Украину, который с одной стороны будет использоваться на финансирование дефицита бюджета, а с другого - пополнит резервы Национального банка", - сказал он.

Напомним, что Украине необходимо выполнить последнее условие для новой кредитной программы с МВФ - принять так называемый "антиколомойский" закон. Но к нему подали 16 тысяч поправок, на рассмотрение которых может уйти полгода или даже больше.

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