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МЗС України запросить Росію взяти участь у платформі з деокупації Криму

Надій, що РФ погодиться, небагато.

МЗС України запросить Росію взяти участь у платформі з деокупації Криму

Міністерство закордонних справ України запросить РФ на платформу з деокупації Криму.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заступницю глави МЗС Еміне Джапарову.

"Ми запросимо Росію взяти участь у цій платформі. Звичайно, ми розуміємо, бачачи їх страусину позицію всі шість років, як вони викручують ситуацію, абсолютно цинічно поводяться щодо України і міжнародного права, тому надій, що Росія візьме участь в цій платформі, небагато", - заявила Джапарова.

Заступниця міністра зауважила, що якщо одним із завдань цієї платформи є відстеження того, що відбувається у Криму, то в МЗС України розуміють, що "мова йде про злочини, які Росія здійснює в Криму".

"Ми переконані, що те, що сталося у 2014 році в Криму і на Донбасі – це порушення того світопорядку, який виник після Другої світової війни. Не тільки Україна зацікавлена у відновленні справедливості. Це тест для західних країн", - додала Джапарова.

Нагадаємо, Росія окупувала Крим навесні 2014 року, після того, як у регіоні пройшов незаконний референдум про "самовизначення". Згідно з офіційними даними, за входження півострова до складу Росії проголосували 96,77% виборців, у Севастополі - 95,6%. Згодом Рада з прав людини при російському президентові визнала, що явка і результати референдуму в Криму були сильно завищені.

Пізніше президент РФ Володимир Путін визнав, що в Криму діяли російські військові, які, за його словами, "забезпечували умови для вільного волевиявлення кримчан".

Через захоплення Криму стосовно РФ діють кілька пакетів санкції Євросоюзу та США.

Росія заперечує окупацію півострова та називає це "відновленням історичної справедливості". А 12 липня Путін заявив, що відносини України та Росії зіпсував не Крим.

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