В МЗС заявили, що ситуація із Косово не має нічого спільного із "самовизначенням" Криму.

Україна визнає паспорти, видані частково визнаним Косово, та дозволяє з ними поїздки.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв'ю албанському телеканалу RTV Ora.

"Ми офіційно не визнали Косово, але є певні кроки. Минулого року ми прийняли рішення працювати з паспортами Косово. Зараз наш посол тут (в Албанії - ред.) та посли в інших частинах світу отримали вказівки визнавати ці паспорти та не обмежувати поїздки. Можливо, починаючи з таких невеликих кроків, ми можемо рухатись до певних результатів", - сказав Боднар.

За його словами, ситуація із Косово не має нічого спільного із "самовизначенням" Криму, про що часто заявляють у Росії.

"Для нас немає паралелі між цими двома випадками… У випадку з Косово ми маємо країну, яку визнали низка країн, а у випадку Криму мова йде про територію, яка була відібрана силою Росією", - зазначив заступник глави МЗС.

Також Боднар висловився щодо можливого визнання Косово Україною.

"Традиційно ми висловлюємося за територіальний суверенітет країн. Це наш принцип", - сказав заступник міністра. він додав, що з Косово ситуація непроста.

Нагадаємо, у вересні Сербія та Косово за посередництва США уклали угоду про економічне зближення.Договір не визнає Косово як незалежну державу.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Його визнали низка європейських держав, а також США. Белград вважає Косово своєю автономною провінцією і незалежність Приштини не визнає. Позицію Сербії поділяють практично всі держави пострадянського простору, а також Китай та Індія.

Для Брюсселя визнання незалежності Косово є попередньою умовою вступу Сербії в ЄС.