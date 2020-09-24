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Україна визнає паспорти, видані частково визнаним Косово

В МЗС заявили, що ситуація із Косово не має нічого спільного із "самовизначенням" Криму.

Україна визнає паспорти, видані частково визнаним Косово
Рабочий прикрепляет гигантский флаг Косово на фасаде здания правительства во время подготовки к празднованию десятой годовщины н
Фото: EPA/UPG

Україна визнає паспорти, видані частково визнаним Косово, та дозволяє з ними поїздки.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв'ю албанському телеканалу RTV Ora.

"Ми офіційно не визнали Косово, але є певні кроки. Минулого року ми прийняли рішення працювати з паспортами Косово. Зараз наш посол тут (в Албанії - ред.) та посли в інших частинах світу отримали вказівки визнавати ці паспорти та не обмежувати поїздки. Можливо, починаючи з таких невеликих кроків, ми можемо рухатись до певних результатів", - сказав Боднар.

За його словами, ситуація із Косово не має нічого спільного із "самовизначенням" Криму, про що часто заявляють у Росії.

"Для нас немає паралелі між цими двома випадками… У випадку з Косово ми маємо країну, яку визнали низка країн, а у випадку Криму мова йде про територію, яка була відібрана силою Росією", - зазначив заступник глави МЗС.

Також Боднар висловився щодо можливого визнання Косово Україною.

"Традиційно ми висловлюємося за територіальний суверенітет країн. Це наш принцип", - сказав заступник міністра. він додав, що з Косово ситуація непроста.

Нагадаємо, у вересні Сербія та Косово за посередництва США уклали угоду про економічне зближення.Договір не визнає Косово як незалежну державу.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Його визнали низка європейських держав, а також США. Белград вважає Косово своєю автономною провінцією і незалежність Приштини не визнає. Позицію Сербії поділяють практично всі держави пострадянського простору, а також Китай та Індія.

Для Брюсселя визнання незалежності Косово є попередньою умовою вступу Сербії в ЄС.

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