Чапутова розповіла, як Словаччина готова допомогти Україні на шляху до ЄС

Президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова заявила, що Словаччина може надати допомогу Україні в процесі входження до Європейського Союзу.

Про це Чапутова сказала на спільній пресконференції президентів України та Словаччини у межах візиту Володимира Зеленського.

"Якщо йдеться про долучення України або вступу України до ЄС, і коли стоїть питання про те, що може зробити Словаччина на цьому напрямку. Насамперед це - суцільна чітка позиція нашої країни, яку вона презентує перед усіма членами ЄС. Це стосується принципу, що кожна країна має право обрати, куди вона йтиме і куди прямує її майбутнє. Намагатимемося, щоби конкретні країни ЄС встановили конкретні умови вступу України до Євросоюзу. Дуже важливо, щоби країна мала візію щодо вступу до ЄС, як колись мали ми. Для вступу України до ЄС необхідно провести процес реформ. Думаю, конкретно Словаччина може надати допомогу, маючи досвід входження до такої структуру як ЄС", - сказала президентка Словаччини.

За її словами, і Україні, і Словаччині необхідно реформувати судову систему.

Чапутова також висловила свою позицію щодо РФ.

"Наша позиція однозначна: треба реалізувати заходи, які ЄС ухвалив щоло Росії, тут йдеться про політику санкцій. Ми говорили з паном президентом про діалог. Такий діалог завжди має свою ціну. Це стосується і питання окупованих територій України", - зазначила вона.

Зеленський заявив, що Україна не йде на шантаж, але знаходить баланс і в режимі засідання ТКГ, і в діалозі з РФ.

"Україна не йде на шантаж і це бачать всі - і Європа, і Росія. Але ми знаходимо баланс для засідання в ТКГ, і баланс виваженої політики і в діалозі в режимі засідання ТКГ, і в діалозі з РФ, з суб’єктом мінського процесу, який є правда крихким, нестабільним. Однак ми робимо все для того, щоб цей діалог був, для того, щоб був результат. Результатом цих засідань в Мінську чи Норманді. Ми з вами знаємо який складний режим припинення вогню, непростий режим тиші. Проте він є. І якщо б не прицільні провокації. Ми б зберегли життя всіх людей, які загинули від бойових втрат", - сказав президент України.

Зеленський також додав, що Україна чекає на зустріч лідерів нормандської четвірки, але він не знає, коли ця зустріч відбудеться.

"Ми чекаємо на зустріч, тому що це не просто приїхали серйозні люди про щось поговорити. Нам потрібна зустріч, за якою йде результат. Коли зустрічались раніше радники, була зустріч лідерів нормандської четвірки. Ми бачили окрім режиму тиші, поверненя людей, полонених. 140 людей ми повернули, живих, додому. Тому я не знаю, коли ця буде зустріч. В мене є інформація, що вона готується найближчим часом. Я не знаю, коли буде зустріч лідерів, тому брехати не буду. Але я знаю, що після результативної зустрічі радників, має відбутися зустріч лідерів нормандської четвірки", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський розпочав офіційний візит в Словаччину. Глава держави прибув до Братислави напередодні ввечері.