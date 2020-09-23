Кабмін підтримав створення Національного військового кладовища

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про створення Національного військового меморіального кладовища для поховання військових та борців за незалежність.

Про це повідомляє Суспільне.

"Національне військове меморіальне кладовище - архітектурно-художній комплекс, розміщений на спеціально відведеній земельній ділянці на території Київської області, призначений для організації почесних поховань та перепоховань борців за незалежність України у ХХ столітті, військовослужбовців, які померли під час виконання бойових завдань, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною", - йдеться у проєкті закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища".

Міністри ухвалили документ з доопрацюванням у триденний термін, тепер законопроєкт повинна розглянути Верховна рада.

Будувати кладовище планують коштом держбюджету, витрати на поховання на території кладовища також будуть здійснюватися з бюджету. При цьому уряд буде затверджувати зразки надмогильних споруд та меморіальних табличок, що будуть встановлюватися на території.

Окрім того, законопроєкт виключає компетенцію органів місцевої влади щодо військового кладовища.

Згідно з документом, на Національному військовому кладовищі не можуть бути поховані особи, які обіймали керівні посади в комуністичній партії, керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР та інших союзних республіках, працівники радянських органів державної безпеки всіх рівнів. Однак обмеження не поширюються на людей, які захищали незалежність, суверенітет України та брали участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил.

Окремо в законопроєкті вказано, що земельна ділянка, на якій буде розміщено кладовище, не підлягає приватизації.