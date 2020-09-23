Праведники Бабиного Яру отримають одноразову матеріальну допомогу

До Дня пам’яті жертв Бабиного Яру окремим категоріям соціально незахищених киян нададуть одноразову матеріальну допомогу. Як повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, підписано відповідне розпорядження КМДА № 1470.

За її словами, адресну допомогу в розмірі 7500 гривень отримають Праведники України та Праведники Бабиного Яру. Серед них і внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку та фактично проживають у Києві.

«Жах масового нацистського розстрілу в Бабиному Яру – одна із найдраматичніших сторінок нашого міста та країни. І я низько вклоняюсь перед людьми, які рятували інших, ризикуючи власним життям, інколи – ціною неймовірних зусиль. Ми маємо назавжди зберегти і передати дітям цей трагічний урок минулого», – наголосила Марина Хонда.

Загалом фінансову підтримку нададуть у рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки» 38 мешканцям столиці.

Виплатять одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу на поточні рахунки в банках для виплати пенсій та на рахунки, відкриті у банку, що є учасником проєкту «Муніципальна картка «Картка киянина». Також пільговики, які отримують виплати через «Укрпошту», зможуть отримати допомогу у відділеннях установи, або виплати будуть доставлені разом із пенсією.